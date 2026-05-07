Суд дал сроки фигурантам дела о покушении на замдиректора КБ в Коломне

Как сообщало ведомство, четверо — жители Пермского края, Московской и Свердловской областей — согласились участвовать в преступлении за обещанное вознаграждение не менее 1 миллиона рублей. Взрывное устройство они получили из тайника в заброшенном гараже, а целью был внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, которым пользовался представитель КБМ. Бомба должна была сработать при движении автомобиля, однако оперативники УФСБ задержали злоумышленников в момент закладки, после чего устройство обезвредил робот-сапёр.