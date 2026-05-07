Иван Кокухин назначен начальником УМВД по Тамбовской области

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев представил личному составу нового начальника УМВД России по Тамбовской области. Указом президента на эту должность назначен генерал-майор полиции Иван Кокухин. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
На церемонии представления глава МВД потребовал от нового руководителя наращивать усилия по противодействию IT-преступности, незаконной миграции, коррупции, а также по линии экономической безопасности.
«Для недопущения вывода похищенных средств акцент должен быть сделан на оперативности реагирования на поступающие заявления. Тем более что сегодня у нас появились процессуальные возможности приостанавливать сомнительные денежные операции без судебного решения», — подчеркнул министр.
Иван Кокухин родился 8 октября 1976 года в селе Зоргол Приаргунского района Читинской области. В 1999 году окончил Читинский государственный технический университет по специальности «геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых», в 2006 году — Читинский государственный университет по специальности «юриспруденция». На службу в органы внутренних дел поступил в сентябре 1999 года оперуполномоченным отдела по борьбе с бандитизмом и иными опасными преступлениями УБОП при УВД Читинской области. В разные годы занимал должности начальника отделения по борьбе с бандитизмом и оборотом оружия, начальника отдела по борьбе с организованной преступностью, заместителя начальника УУР, заместителя начальника полиции (по оперативной работе) и заместителя начальника УМВД — начальника полиции УМВД России по Забайкальскому краю. С 25 августа 2021 года возглавлял УМВД России по Камчатскому краю.
Генерал-майор Николай Скоков был освобожден от должности главы тамбовского управления МВД по указу президента РФ Владимира Путина в декабре прошлого года. Господин Скоков возглавлял управление с февраля 2018 года. До него пост занимал генерал-майор Юрия Кулика, перешедший на аналогичную должность в Нижний Новгород. Примечательно, что в течение полугода, пока должность была вакантной, ее также в должности врио занимал Алексей Соломатин.