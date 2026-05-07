Иван Кокухин назначен начальником УМВД по Тамбовской области

Иван Кокухин родился 8 октября 1976 года в селе Зоргол Приаргунского района Читинской области. В 1999 году окончил Читинский государственный технический университет по специальности «геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых», в 2006 году — Читинский государственный университет по специальности «юриспруденция». На службу в органы внутренних дел поступил в сентябре 1999 года оперуполномоченным отдела по борьбе с бандитизмом и иными опасными преступлениями УБОП при УВД Читинской области. В разные годы занимал должности начальника отделения по борьбе с бандитизмом и оборотом оружия, начальника отдела по борьбе с организованной преступностью, заместителя начальника УУР, заместителя начальника полиции (по оперативной работе) и заместителя начальника УМВД — начальника полиции УМВД России по Забайкальскому краю. С 25 августа 2021 года возглавлял УМВД России по Камчатскому краю.