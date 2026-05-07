Ремонт детсада в городе Соколе на Вологодчине завершат к концу лета

Здание детского сада № 30 в городе Соколе Вологодской области отремонтируют в августе. Работы в учреждении ведутся по нацпроекту «Семья», сообщили в пресс-службе администрации Сокольского района.
В рамках ремонта подрядчик не только выполнит работы во всех внутренних помещениях детского сада, но и приведет в порядок фасад здания. Специалисты демонтируют старые конструкции, утепляют фасад, делают электропроводку. В некоторых помещениях стены уже оштукатурены в первый слой.
Детский сад № 30 — одно из крупных дошкольных учреждений города, его посещают свыше 100 детей. Капитальный ремонт в учреждении начался 1 февраля.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.