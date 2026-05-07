В Перми хирурги не прервали операции во время попадания БПЛА в больницу

ПЕРМЬ, 7 мая — РИА Новости. Во время атаки БПЛА в Перми пострадал корпус нейрохирургии, при этом хирурги не прервали операции, завершив их успешно, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
«Пострадал рядом стоящий корпус “Нейрохирургия”. Хочу отметить работу врачей. Во время инцидента были две операции. Они все завершены. Удачно завершены. Сейчас все работает в штатном режиме», — рассказал Махонин в видео, опубликованном в его канале на платформе «Макс».
В четверг краевой центр подвергся атаке вражеских БПЛА.
