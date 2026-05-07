Бастрыкин потребовал разобраться с ситуацией сироты из Пермского края

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить отчёт по делу о нарушении жилищных прав жительницы Прикамья, оставшейся без родителей в детстве.
Жительница Соликамска обратилась в Информационный центр СК и рассказала, что уже несколько лет не может получить квартиру, положенную ей по закону. В списке на получение жилья девушка находится с 2022 года. Сейчас она вместе с ребёнком вынуждена жить в съёмной квартире и самостоятельно оплачивать аренду.
По словам заявительницы, обращения в различные инстанции результата не дали. Ранее в Пермском крае уже возбуждали уголовное дело по этой ситуации, однако позже его отменили по решению надзорного ведомства.
После повторного рассмотрения региональное управление Следственного комитета снова возбудило уголовное дело для защиты прав девушки.
Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого СУ СК Денису Головкину доложить о ходе расследования и о том, как в регионе обеспечиваются жильём дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Контроль за исполнением поручения ведёт центральный аппарат Следственного комитета.