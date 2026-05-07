Белгородские власти назвали опасными для жизни 187 населенных пунктов

Белгородская областная дума 21 апреля утвердила законодательные нормы, направленные на смягчение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес в приграничных территориях, признанных небезопасными. Таким образом, для применяющих упрощенную систему налогообложения ставка налога уменьшена до 1% при объекте «доходы» и до 5% при объекте «доходы минус расходы». Новые условия применяются к правоотношениям, возникшим с 1 января 2025 года.