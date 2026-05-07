Белгородские власти назвали опасными для жизни 187 населенных пунктов

В Белгородской области 187 населенных пунктов признали опасными для жизни и здоровья населения в связи с атаками со стороны ВСУ. Соответствующее постановление подписал губернатор Вячеслав Гладков.
В перечень опасных для проживания вошли территории следующих восьми округов:
В Белгородском округе к зоне риска отнесены 33 населенных пункта;
В Борисовском округе — восемь сел и хуторов;
В Валуйском округе назвали небезопасными 35 населенных пунктов;
В Волоконовском округе таковыми значатся 25 поселков, сел и хуторов;
В Грайворонском округе опасными признали 26 территорий;
В Краснояружском округе — 30 населенных пунктов;
В Ракитянском округе статус опасных получили четыре территории;
В Шебекинском округе — 25 поселков, селов и хуторов.
Кроме того, к зоне риска отнесли город Шебекино, а именно его конкретные улицы.
Согласно документу, статус опасных разные населенные пункты получали с 2022 по 2026 год.
Белгородская областная дума 21 апреля утвердила законодательные нормы, направленные на смягчение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес в приграничных территориях, признанных небезопасными. Таким образом, для применяющих упрощенную систему налогообложения ставка налога уменьшена до 1% при объекте «доходы» и до 5% при объекте «доходы минус расходы». Новые условия применяются к правоотношениям, возникшим с 1 января 2025 года.