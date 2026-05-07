Опубликовано фото места трагедии под Волгоградом, где утонул 15-летний подросток

В Волгоградской области прокуратура контролирует ход проверки по факту гибели 15-летнего подростка на озере Круглом в Волжском. Мальчик погиб во время купания, прыгнув с перил моста в водоем. Он ушел под воду и больше не выплыл.
— На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб выезжал прокурор Волжского Виталий Орлов, сообщили в ведомстве. В прокуратуре показали место трагедии — как выглядит мостик, прыжок с которого стал для парня смертельным.
На берегу водоема он отдыхал с друзьями. Тело на следующий день после трагедии на дне озера наши водолазы. Следком начал проверку. Родителей просят не отпускать детей на водоемы без сопровождения взрослых, не позволять им купаться в запрещенных местах.