Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликовано фото места трагедии под Волгоградом, где утонул 15-летний подросток

Прокуратура взяла на контроль ход проверки.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области прокуратура контролирует ход проверки по факту гибели 15-летнего подростка на озере Круглом в Волжском. Мальчик погиб во время купания, прыгнув с перил моста в водоем. Он ушел под воду и больше не выплыл.

— На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб выезжал прокурор Волжского Виталий Орлов, сообщили в ведомстве. В прокуратуре показали место трагедии — как выглядит мостик, прыжок с которого стал для парня смертельным.

На берегу водоема он отдыхал с друзьями. Тело на следующий день после трагедии на дне озера наши водолазы. Следком начал проверку. Родителей просят не отпускать детей на водоемы без сопровождения взрослых, не позволять им купаться в запрещенных местах.