Нижегородский Россельхознадзор выписал штраф «Котодеревне»

Росселхознадзор обнаружил нарушения при проверке зоотеатра «Котодеревня», который работает в торговом центре «РИО» в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления.
В мероприятиях зоотеатра участвуют 19 кошек разных пород. Россельхознадзор проверил ветпаспорта животных — у всех участников были отметки о вакцинации и обработке от паразитов.
При этом в зоотеатре не был установлен временной режим участия кошек в шоу и контакта с посетителями. Кроме того, в «Котодеревне» не утвержден режим кормления и рацион животных. Ведомство также обнаружило ряд нарушений в сфере уборки.
Напомним, нижегородские специалисты нашли в говяжьих сосисках опасный антибиотик. В продукции обнаружили лекарственное вещество, которым лечат животных от бактериальных инфекций.