Россияне назвали любимые песни и фильмы о Великой Отечественной войне

Песню "День Победы" респонденты всех возрастов назвали главной песней о военных годах.

Россияне считают песню «День Победы» композитора Давида Тухманова и поэта Владимира Харитонова самой значимой военной песней. Это подтверждается исследованием, проведённым Главным информационно-вычислительным центром Минкультуры РФ ко Дню Победы. Опрос охватил почти 7 тысяч интернет-пользователей старше 18 лет, сообщает ТАСС.

С течением времени восприятие военных песен меняется. Для старшего поколения они связаны с личными воспоминаниями и семейной историей, тогда как для молодёжи — это культурный феномен и элемент национальной идентичности. Независимо от возраста, респонденты назвали «День Победы» главной песней о войне. В топ-5 также вошли «Журавли», «Катюша», «Алёша» и «Вечный огонь».

Кроме того, Аналитический центр ВЦИОМ исследовал предпочтения россиян в области военных фильмов. Оказалось, что наиболее любимыми являются «В бой идут одни “старики”» (28%) и «А зори здесь тихие» (19%).

Однако, у разных поколений разные предпочтения. Старшее поколение ценит советскую классику, такую как «Они сражались за Родину», «Семнадцать мгновений весны», «Освобождение» и «Летят журавли». Молодёжь же больше интересуется современными фильмами или теми, которые визуально впечатляют. Среди них популярны «Т-34», «Иди и смотри» и «Брестская крепость».