Александра Пахмутова опубликовала лиричное видео из Волгограда

Композитор Александра Пахмутова, прибывшая в Волгоград 6 мая, опубликовала лирическое видео в социальных сетях. Как сообщает ИА «Высота 102», ряд видеокадров, на которых Александра Николаевна прогуливается по улицам города-героя, сопровождается песней «Где ты, где ты, отчий дом» в исполнении Валентины Толкуновой.

Напомним, Александра Пахмутова родилась в Сталинграде и к городу-герою Волгограду относится с особым трепетом. Начинается опубликованное ею видео с видов реки Волги.

— Долгожданная встреча с родным краем, нашей великой рекой Волгой и земляками! — так подписала композитор видео.

По данным источников ИА «Высота 102», 9 мая Александра Николаевна планирует стать зрителем парада Победы на главной площади Волгограда.