Синоптик сообщил, что температура в Москве едва не побила рекорд для 7 мая

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Рекордные показатели температуры почти были побиты в Москве в четверг, рассказал РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
«Рекордная температура для 7 мая в Москве была установлена в 1967 году и составила 29,2 градуса. Сегодня максимальный показатель достиг отметки в +29 градусов ровно и с каждым часом идет в упадок, поэтому побить этот рекорд в 2026 году столичной погоде точно не получится, хотя мы были к нему близки», — объяснил синоптик.
Он добавил, что в 2007 году был установлен рекорд для мая в Москве — 33,2 градуса, это произошло в конце месяца.