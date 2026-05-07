«Они всю ночь сидели в кипятке»: из-за прорыва трубы в калининградском антикафе «Мяу Мяу» погибли 22 кошки

В калининградском антикафе «Мяу Мяу» в результате прорыва трубы погибли 22 кошки. Об этом «Клопс» рассказали владелица заведения и приюта «Девять жизней» Татьяна Коробченко и руководитель приюта «Наши» Наталья Шихова.
Антикафе располагается в цокольном этаже старинного дома на улице Генделя. Всего в нём жили 33 котика, в том числе из приюта. Прохожие, спещащие мимо, любовались милыми котиками, которые нежились в лежанках на подоконниках.
Около девяти утра в четверг, 7 мая, в кафе пришла дежурная. Она и обнаружила потоп — горячая вода стояла по колено, в ней плавали тела погибших животных.
«Вероятно, прорыв произошёл около двух ночи. В кафе два этажа, и, скорее всего, погибли коты, которые были внизу. Наверное, когда хлынула вода, они испугались и попрятались по своим домикам, а когда горячая вода поднялась, они уже не смогли выбраться», — со слезами в голосе говорит Наталья.
Выжило 11 животных, большинство из них находились на верхнем этаже. Два котика оказались очень тяжёлыми — один из них умер утром, за жизнь второго ещё пытаются бороться.
«Если дотянет, повезём его в стационар, но шансов у него мало. В основном у них ожоги дыхательных путей, трахеи, гортани. У многих было кровотечение из носа. Бедняги заживо сварились. Утром мы собирали погибших животных. Предстоит кремация, за которую нужно будет заплатить 66 тысяч рублей», — продолжает волонтёр.
Шихова добавляет, что всех животных развезли по клиникам, их осмотрят ветеринары. По словам Татьяны, утром они вызвали собственника помещения, который пообещал сделать ремонт и во всём помочь. На вопрос об ущербе женщины вздыхают: «Главный ущерб — погибшие животные».
Сейчас на месте работают коммунальные службы, чтобы устранить и выяснить причину потопа.
«Говорят, что сначала потекла основная труба в соседнем помещении, потом полилось через все щели с потолка и у нас уже что-то прорвало. Собственники оценили масштаб, с завтрашнего дня будут работать. Они идут нам навстречу, это трагическое стечение обстоятельств», — добавляет Татьяна Коробченко.
