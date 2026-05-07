Аппарат Львовой-Беловой ведет базу данных о разыскиваемых на Украине детях

Аппарат омбудсмена Львовой-Беловой ведет базу о разыскиваемых на Украине детях.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка ведет базу данных о разыскиваемых детях, оказавшихся на украинской территории, следует из бюллетеня о деятельности детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по защите детей во время СВО.

«В аппарат уполномоченного поступают обращения от родителей и близких родственников, проживающих в России, которые пытаются воссоединиться с детьми, оказавшимися на украинской территории. Аппарат уполномоченного оперативно помогает всем обратившимся. Такая работа ведется с начала СВО и носит индивидуальный характер. Для этого аппарат ведет базу данных о разыскиваемых детях», — говорится в тексте документа.

Кроме того, Львова-Белова наладила рабочий канал взаимодействия с украинской стороной, позволяющий отрабатывать каждый поступающий в аппарат запрос.

«Через него происходит обмен необходимыми документами, информацией, координируется процесс воссоединения с семей», — отметили в бюллетене.