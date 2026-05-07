В аэропорту Калининграда задержали агрессивного жителя Тюмени

В калининградском аэропорту «Храброво» задержали агрессивного жителя Тюмени. В калининградской транспортной полиции этого авиапассажира назвали деструктивным.
Полицию диспетчеры вызвали на стоянку самолетов к борту авиалайнера, который должен был лететь в Тюмень.
Оказалось, что 53-летний мужчина, уже находясь на борту самолета, нарушал общественный порядок: вел себя агрессивно по отношению к другим пассажирам, матерился.
Хулигана доставили в дежурную часть линейного отдела полиции на воздушном транспорте. Там он получил административный протокол по статье о мелком хулиганстве.
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.