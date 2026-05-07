После «Евростроя» музыкальную школу в Белгороде отремонтируют еще на 142 млн

В Белгороде начали искать подрядчика для второго этапа капитального ремонта Детской школы искусств № 1 на улице Чапаева. Начальная цена контракта составляет 141,8 млн руб. Завершить все работы планируют до 31 января 2027 года. Информация была опубликована на портале госзакупок.
Подрядчику предстоит обновить фасад и внутреннюю отделку здания, а также отремонтировать инженерные сети, включая системы отопления, вентиляции, водоснабжения и водоотведения. Заказчиком выступает управление капитального строительства администрации Белгорода. Работы оплатят из средств городской казны.
Заявки на участие в торгах принимают до 14 мая. Итоги аукциона подведут 18 мая.
Это — вторые торги по второму этапу капремонта музыкальной школы. Первые были объявлены в середине апреля, но процедуру определения подрядчика отменили в конце месяца. Начальная цена контракта составляла 139,1 млн руб.
Контракт по первому этапу был подписан в конце февраля 2024 года с ООО «Еврострой» Эдгара Херимяна (компания состоит в реестре недобросовестных поставщиков). Фирма победила на торгах, предложив выполнить работы за 123,9 млн руб., но итоговая стоимость соглашения достигла 140 млн руб. Срок исполнения контракта был установлен на конец 2024 года, однако в ЕИС «Закупки» отметки о завершении исполнения на сегодняшний день нет. Фактически исполненными и оплаченными обозначены обязательства подрядчика практически на всю сумму контракта, исключая 12 тыс. руб.
«Ъ-Черноземье» писал, что в августе 2025 года Эдгар Херимян был арестован по делу о хищениях при строительстве фортификаций в Белгородской области. Речь идет о возведении противотанковых заграждений, известных как «зубы дракона».