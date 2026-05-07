После «Евростроя» музыкальную школу в Белгороде отремонтируют еще на 142 млн

Контракт по первому этапу был подписан в конце февраля 2024 года с ООО «Еврострой» Эдгара Херимяна (компания состоит в реестре недобросовестных поставщиков). Фирма победила на торгах, предложив выполнить работы за 123,9 млн руб., но итоговая стоимость соглашения достигла 140 млн руб. Срок исполнения контракта был установлен на конец 2024 года, однако в ЕИС «Закупки» отметки о завершении исполнения на сегодняшний день нет. Фактически исполненными и оплаченными обозначены обязательства подрядчика практически на всю сумму контракта, исключая 12 тыс. руб.