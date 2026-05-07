В Пермском районе спасатели ликвидируют последствия атаки БПЛА на здание

ПЕРМЬ, 7 мая — РИА Новости. Спасательные службы ликвидируют последствия атаки БПЛА на административное здание в Пермском районе, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
«Сейчас спасательные службы работают в Пермском районе… Все последствия этой атаки будут устранены», — рассказал Махонин в видео, опубликованном в его канале на платформе «Макс».
Ранее он сообщил, что БПЛА повредил административное здание в Пермском округе, в результате чего пострадал мужчина.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.