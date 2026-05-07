Эксперты сказали, как собрать детей в лагерь

До лета — считанные дни. Путёвки в детские лагеря куплены: мамы и папы собирают необходимые документы, дети готовятся вдохнуть полные лёгкие воздуха свободы.
Как не упустить что-то важное? Какие наставления дать ребёнку? И что делать, если после отъезда раздастся звонок со слёзной просьбой: «Забери меня отсюда»? Ценными рекомендациями с krsk.aif.ru поделились опытные мамы, врач и психолог.
По списку.
Смена длиной в 21 день — настоящая маленькая жизнь. Что только не пригодится в этот период!
«Несколько комплектов нижнего белья и носков, две пижамы. Лёгкая одежда на жаркие дни — удобнее всего футболки и шорты, и тёплая на прохладные — обязательно пара джинсов, кофта на молнии, ветровка. Кепка или панама, а лучше то и другое: на случай, если один из головных уборов потеряется. По две пары кроссовок и сандалий, резиновые шлёпанцы для душа и тапочки для перемещения по корпусу лагеря. Купальник для девочки или купальные плавки для мальчика. Не забудьте зарядное для телефона — хотя пользоваться гаджетом ребёнок почти не будет, устройство постепенно разрядится», — делится опытом мама 10-летней дочки Алина Вершинина.
«Гигиенический» минимум включает в себя зубную щётку и пасту, мыло в мыльнице, мочалку, шампунь, расчёску, сухие и влажные салфетки (не лишней будет влажная туалетная бумага — найти её можно в любом супермаркете), средства для интимной гигиены, полотенца: для рук и банное.
Пригодится и отдельный мешок или сумка из дышащей ткани для хранения грязной одежды. Когда лагерь находится недалеко от города, во время посещений у родителей есть возможность заменить требующие стирки вещи на чистые. Если же речь об отдалённом месте отдыха, лучше положить побольше «сменки».
«Футболисту кладите с собой бутсы, гитаристу — музыкальный инструмент, девочке, которая занимается танцами — форму и костюм для выступлений: они там то концерты, то другие активности разные устраивают. Что до перекусов: конфетки можно с собой дать, а вот снеки вроде чипсов обычно не приветствуются», — уточняет мама двоих мальчиков Юлия Желнерова.
Будьте готовы, что не все вещи могут вернуться домой. Не стоит снабжать ребёнка дорогой одеждой и аксессуарами, утеря или порча которых омрачит радость встречи.
Важная профилактика и полезные навыки.
По словам лора-хирурга высшей категории Юлии Майоровой, подготовка не ограничивается сбором чемодана и пакета документов — важно предупредить возникновение проблем со здоровьем.
«Заблаговременно осмотрите ребёнка на предмет хронических заболеваний. Аденоидиты, отиты, тонзиллиты, гаймориты и прочее нужно пролечить до поездки в лагерь. Иначе может получиться так, что через два дня придётся возвращать чадо домой из-за обострения», — предостерегает врач.
Отдельное место в багаже стоит предусмотреть для аптечки. Положите в неё средства для загара и от ожогов; гель от ссадин, ушибов и растяжений; пластыри; солевой спрей для промывания носа; пастилки для рассасывания, которые пригодятся при возникновении дискомфорта в горле; антигистаминный препарат — на случай аллергической реакции.
Обязательно объясните, при каких обстоятельствах пользоваться подготовленными средствами, и покажите, как это делать. Можно написать краткую памятку и вложить её в аптечку.
Проживание отдельно от родителей на протяжении трёх недель предполагает, что ребёнок обучен навыкам самообслуживания и самостоятельно сможет не только почистить зубы, но и подобрать одежду по погоде, полноценно помыться, постирать нижнее бельё. Ещё достаточно времени, чтобы ликвидировать возможные пробелы в навыках.
«Большой процент детей сегодня совершенно не приспособлен к жизни — подавляющую часть их задач решают взрослые. Резко погрузить ребёнка в среду, где он предоставлен сам себе, — достаточно травматичный опыт. В идеале начать развивать самостоятельность хотя бы за полгода до отъезда в лагерь. Но и двухнедельный экспресс-курс будет очень полезен. Позвольте сыну или дочери самим собрать вещи и разложить их в удобном порядке», — говорит психолог Валентина Павловская.
Серьёзный разговор.
Безопасность и ответственность за свои поступки. Эти важные для регулярного обсуждения темы стоит поднять и перед поездкой.
Стеснение и шутливый тон — равно как угрозы и чрезмерная строгость — для таких разговоров не подойдут. Ребёнок просто-напросто «закроется» и проигнорирует информацию. Постарайтесь донести свои мысли в спокойной и доверительной манере.
«Обсудите вопросы буллинга и темы, связанные с неприкосновенностью тела. Обязательно проговорите ребёнку, чтобы при возникновении страхов, недоверия, даже малейшего намёка на психологическое или физическое насилие он сразу обращался к взрослым сотрудникам лагеря и звонил вам», — подчёркивает психолог.
Дома большинство детей «лапочки». Но «не в той» компании могут проявить себя неожиданно. Расскажите ребёнку, что бывает за присвоение чужих вещей, травлю и другие опасные действия.
Случается, что в первый же день дети звонят родителям с просьбой забрать их из лагеря. Если это не связано с состоянием здоровья или неадекватным отношением со стороны сверстников и персонала, не спешите бить тревогу.
Уделите ребёнку время, примите его чувства, поддержите и объясните, почему не можете приехать прямо сейчас. Договоритесь о следующем звонке — зачастую во время него дети сообщают, что у них уже появились друзья и уезжать больше не хочется. Важно параллельно держать связь с воспитателем отряда, чтобы быть уверенным: всё действительно хорошо.