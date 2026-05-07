Пострадавшего при атаке ВСУ в Чебоксарах доставили в Нижний Новгород

Пострадавшего при атаке в Чебоксарах доставили в нижегородский Ожоговый центр.

Источник: РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мая — РИА Новости. Жителя Чебоксар, пострадавшего при атаке ВСУ, доставили в Ожоговый центр при Приволжском исследовательском медицинском университете (ПИМУ) в Нижнем Новгороде, он находится в реанимации на ИВЛ в стабильно тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

ВСУ атаковали Чебоксары ночью и утром 5 мая, были повреждены 40 многоквартирных домов, два человека погибли, пострадали еще 35. По данным минздрава Чувашии, 11 человек госпитализированы, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщили агентству в ПИМУ, 39-летнего пострадавшего при атаке БПЛА в Чебоксарах доставили в нижегородский ожоговый центр вечером 6 мая.

«Мужчина находится в отделении анестезиологии и реанимации в состоянии медикаментозного сна на искусственной вентиляции легких. Состоянии пациента оценивается как стабильно тяжелое. Усилия врачей сосредоточены на восстановлении самостоятельного дыхания пациента, предотвращении возможных инфекционных осложнений и очищении дыхательных путей от продуктов горения», — рассказали РИА Новости в пресс-службе Приволжского медуниверситета.

