Нижегородские спортсмены почтили память героев Великой Отечественной войны

Действующие игроки профессиональных спортивных клубов, представители АНО «Центр управления и развития спорта в Нижегородской области», а также воспитанники профильных спортивных школ приняли участие в мероприятии, приуроченном к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Спортсмены хоккейных клубов «Торпедо» и «Старт», футбольного «Пари НН», баскетбольного «Пари НН», волейбольных «Горького» и «Спарты», футзальных «Торпедо» и «Норманочки», почтили память о Героях минутой молчания, возложили цветы к «Вечному огню», а также поделились личными семейными историями. События 1941−1945 гг. затронули каждую российскую семью.
Такое единение спортсменов характерно для Нижнего Новгорода. Начиная с 2021 года местные клубы от разных видов спорта участвуют в проекте «Вместе за Нижний», посвященном Дню народного единства — празднику, имеющему нижегородские корни. Ноябрьские матчи команды играют в единой форме, объединяясь сами и объединяя всех болельщиков. В прошлом году в проекте участвовало семь команд, объединенных темой «Хохломской росписи». Кроме того, в 2025-м году проект трансформировался в полноценную экосистему, шагнув за рамки Нижнего Новгорода. Внедрено направление «Область игры» — выездные матчи и мастер-классы в округах региона, которые привезли большой спорт напрямую к жителям малых городов.
«Привлечение всех спортивных клубов города к участию в возложении цветов — это отличная традиция, значимость которой трудно переоценить. Это, прежде всего, мощный символ нашего объединения: мы все вместе отдаем дань памяти и выражаем глубокое уважение великому подвигу. Я искренне рад, что нам удается поддерживать эту традицию. Для меня этот формат — площадка для обмена опытом и взаимной поддержки. “Вместе за Нижний” — это не просто лозунг, ставший символом нашего спортивного сообщества, это — наша философия. Когда коллеги обмениваются опытом, поддерживают друг друга и выступают как единое целое, это делает весь региональный спорт сильнее. И мы, безусловно, будем развивать это направление и дальше», — отметил генеральный директор АНО «ЦУРС» Максим Гафуров.