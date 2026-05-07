Новый вид ос назвали в честь британского популяризатора науки Аттенборо

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Европейские энтомологи назвали открытый ими вид ос-наездников, встречающийся в центральных регионах Чили, в честь известного британского популяризатора науки Дэвида Аттенборо, который 8 мая отпразднует свой сотый день рождения. Об этом говорится в статье, опубликованной в Journal of Natural History.
«Когда я был маленьким, я узнал о существовании таксономии из “Жизни на Земле” — серии научно-популярных фильмов, снятых при участии сэра Дэвида Аттенборо. Это побудило меня стать таксономистом, за что я благодарен этому выдающемуся человеку и популяризатору изучения природы», — заявил старший куратор Музея естественной истории Лондона Гэвин Брод, чьи слова приводит пресс-служба журнала.
Дэвид Аттенборо относится к числу одних из самых известных и заслуженных популяризаторов науки на Земле, а также одним из пионеров документальных фильмов о природе. При его участии было подготовлено и снято несколько десятков сериалов и фильмов, посвященных экологии, эволюции и поведению животных, а также показывающих зрителям уникальную флору и фауну большого числа регионов Земли.
За последние два десятилетия в честь Аттенборо были названы десятки видов ныне существующих и вымерших живых существ, в том числе гигантские морские рептилии из мезозойской эры, современные пчелы-кукушки, исчезнувшие австралийские сумчатые «нанольвы», южноамериканские орхидеи, летучие мыши с островов Карибского моря и новогвинейские реликтовые млекопитающие-проехидны.
Сегодня в число этих видов вошел ранее неизвестный вид ос-наездников из подсемейства Pedunculinae, чьи представители обитают на территории провинции Вальдивия в центральных регионах Чили. Брод и его коллеги обнаружили первых представителей этого вида насекомых в одной из старых музейных коллекций, которая была собрана еще в 1983 году чилийскими натуралистами.
Лишь недавно ученые заметили, что данные осы, чья длина составляет всего 3,5 миллиметра, отличаются от их сородичей как по анатомии, так и по устройству ДНК, что позволило выделить их в отдельный вид — Attenboroughnculus tau и тем самым отметить сотый день рождения британского популяризатора науки. Открытие этого вида ос, как отмечают ученые, подчеркивает огромный потенциал уже собранных музейных коллекций в изучении видового разнообразия земной флоры и фауны.