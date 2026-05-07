Новый вид ос назвали в честь британского популяризатора науки Аттенборо

Лишь недавно ученые заметили, что данные осы, чья длина составляет всего 3,5 миллиметра, отличаются от их сородичей как по анатомии, так и по устройству ДНК, что позволило выделить их в отдельный вид — Attenboroughnculus tau и тем самым отметить сотый день рождения британского популяризатора науки. Открытие этого вида ос, как отмечают ученые, подчеркивает огромный потенциал уже собранных музейных коллекций в изучении видового разнообразия земной флоры и фауны.