Смертельная ловушка: почему в жару нельзя оставлять в машине детей и животных

В условиях жары салон автомобиля может превратиться в настоящую теплицу, представляя серьёзную опасность для здоровья. Даже при открытых окнах температура внутри машины, оставленной на солнце, может стремительно подняться до 50−60 градусов всего за 15−20 минут. Особенно уязвимы в таких ситуациях дети и пожилые люди, сообщила РИАМО врач-кардиолог Татьяна Маклакова.
Никогда нельзя оставлять детей и животных в машине в жару — это смертельно опасно, подчеркнула Маклакова. Она напомнила, что даже при лёгкой степени перегрева у человека могут появиться слабость, вялость, сухость во рту, сильная жажда, головокружение, тошнота и учащённое сердцебиение.
В более тяжёлых случаях, при тепловом ударе, наблюдаются спутанность или потеря сознания, судороги, нитевидный или очень частый пульс, а также частое и поверхностное дыхание. Кожа пострадавшего становится горячей и сухой из-за прекращения потоотделения.
Врач также отметила, что симптомы теплового удара могут проявиться у взрослого человека в закрытой машине уже через 10−15 минут, а у ребёнка или пожилого человека — ещё быстрее.
Чтобы избежать подобных ситуаций, рекомендуется по возможности не оставлять автомобиль с пассажирами на солнце, а в случае необходимости использовать специальные чехлы для защиты от перегрева. Также лучше всегда иметь в машине бутылку с водой.