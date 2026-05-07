В Прикамье умер главный редактор газеты «Маяк Коммунизма» Валентин Поросков

Отдел сельского хозяйства администрации Куединского муниципального округа с прискорбием сообщил об уходе из жизни 7 мая на 80 году жизни Пороскова Валентина Петровича. Много лет он отдал развитию сельхозсферы района.
Валентин Петрович работал агроном СПК «Верный путь», главным специалист Управления агропромышленного комплекса Куединского района. Еще одной вехой в его трудовой биографии стал пост главного редактора газеты «Маяк Коммунизма».
Вся его жизнь — это бесконечная преданность выбранному делу и служение людям. Валентин Петрович всегда был отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам. Он протягивал руку помощи нуждающимся в нем, поддерживал не только словом, но и делом.
Повседневное общение с Валентином Поросковым приносило не только позитив, радость и заряд энергии, но и помогало каждому обогатить себя ценным опытом, которого у него было огромное количество и которым он щедро делился со всеми желающими.
Коллектив отдела сельского хозяйства и руководители сельскохозяйственных предприятий выражает глубокие соболезнования родным и близким Валентина Петровича.