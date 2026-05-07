Perspektiva Group в Воронеже оценивает спрос на кластер «Станция» за 650 млн

Креативный кластер «Станция» в Ленинском районе Воронежа заявлен к продаже за 650 млн руб. В то же время представители объекта пояснили De Facto, что реальной готовности к реализации нет. Объявление о продаже размещено для отслеживания текущей рыночной конъюнктуры в сегменте коммерческой недвижимости.