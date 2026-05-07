Perspektiva Group в Воронеже оценивает спрос на кластер «Станция» за 650 млн

Креативный кластер «Станция» в Ленинском районе Воронежа заявлен к продаже за 650 млн руб. В то же время представители объекта пояснили De Facto, что реальной готовности к реализации нет. Объявление о продаже размещено для отслеживания текущей рыночной конъюнктуры в сегменте коммерческой недвижимости.
Здание на улице Чапаева, 52 принадлежит Perspektiva Group предпринимателя Виктора Енина. Компания также управляет частным индустриальным парком «Перспектива» в районе Бабяково.
Креативный кластер реализован на базе выкупленной и реконструированной автоматической телефонной станции. Открытие объекта состоялось в 2024 году, совокупные инвестиции превысили 500 млн руб. Четырехэтажное здание площадью 3,9 тыс. кв. м вмещает точки общепита, офисные помещения и пространства для мастер-классов и выставок. К нему прилегает благоустроенный участок 6,3 тыс. кв. м, обустроена открытая парковка на 70 машино-мест.
