Создан портативный прибор для ранней диагностики опухоли

Новое устройство представляет собой оптоволоконный кабель — такой же, как для интернета, — на торец которого нанесена металинза. Это сверхтонкая пластинка, состоящая из миллионов крошечных кремниевых столбиков, каждый из которых работает как миниатюрная антенна для света, улавливает и перенаправляет световые волны. Перед анализом наночастицы обрабатывают специальным красителем, чтобы они светились под лазером. Луч направляют по кабелю, металинза сжимает его в одну маленькую точку. Когда лазерный импульс попадает на обработанный объект, он начинает испускать ответный сигнал, который улавливается тем же кабелем и передается обратно на компьютер.