И не станет ли Армения второй Украиной

Никол Пашинян нашел свою минуту славы. В начале недели Армения на пару дней превратилась в центр западной политической движухи. Ереван принял аж 50 мировых лидеров. Из них порядка 30 — главы европейских государств. Вместе с президентами и премьерами приехал генсек НАТО Марк Рютте, а также руководство ЕС — председатель Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта.
4 мая вся орава поучаствовала в саммите Европейского политического сообщества. Эта организация — своего рода дискуссионный клуб, который создали по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона в 2022 году. Туда входят практически все государства Европы (за исключением России и Белоруссии), а также Турция, Азербайджан, Грузия и, конечно же, сама Армения. 5 мая состоялся первый в своем роде саммит Армения — ЕС.
Практический итог мероприятий: Армения заключила договоры о стратегическом партнерстве с Францией, Британией, Хорватией и Болгарией. Пашинян объявил, что будет создавать «свое СНГ» без России. Демонстративно обсудил это с президентом Украины Владимиром Зеленским на английском языке. И на закуску — просто хорошо провел время с Макроном. Настолько, что прощался с ним воздушными поцелуями и жестами-сердечками.
Не нужно быть Вангой, чтобы понять, кому именно адресовано политическое шоу. Это Владимир Путин, с которым у Пашиняна месяц назад состоялась очень напряженная встреча. В Кремле оба лидера открыто высказали друг другу претензии, которые копились с момента прихода Пашиняна к власти в 2018 году. Собрание в Ереване — своеобразное продолжение того диалога. И попытка премьер-министра Армении сказать, что незаменимых союзников у его страны нет.
Вторая мотивация Пашиняна — набить себе чуть больше политических очков в преддверии парламентских выборов. Голосование состоится уже 7 июня и обещает быть сложным для партии премьера. «Гражданский договор», с одной стороны, лидирует в опросах с 26% голосов. С другой, оппозиция суммарно может получить больше мест в парламенте и тем самым сформировать правительство без Пашиняна.
За семь лет правления у значительной доли армянского общества возникли серьезные претензии к своему премьеру. Пашиняну до сих пор не могут простить сдачу Карабаха. А в последние годы основной точкой напряженности был открытый конфликт премьера с армянской церковью. Вытянуть кампанию на таких спорных достижениях нелегко. Пашиняну требовалось продать избирателю более внятный образ будущего — перспектива вступления в ЕС, о которой в Ереване тоже шла речь, по задумке должна отвечать этому запросу.
Насколько этот образ соответствует реальному положению дел — вопрос уже совсем другой. Европейские амбиции Пашиняна разбиваются об одно простое обстоятельство. Географически Армения — не часть Европы и не имеет к ней ни сухопутного, ни морского выхода. С точки зрения экономики Россия, на которую приходится 38% всего товарооборота Армении, явно выглядит привлекательнее Евросоюза с его 11%. Даже принципиальный для Еревана вопрос безопасности сближение с европейцами не решает. Во всяком случае сомнительно, что ради Армении ЕС будет портить отношения с Азербайджаном и Турцией, которые могут предоставить альтернативный, не зависящий от России маршрут поставок углеводородов.
С точки зрения ЕС все тоже неоднозначно. Брюсселю Армения нужна по двум причинам: чтобы репутационно отыграть фактическую потерю Грузии и попытаться щелкнуть Москву по носу. Но для превращения страны в полноценный аванпост в регионе потребуются гигантские денежные вливания, которых у Европы сейчас попросту нет. О том, что армянское направление для Евросоюза не приоритетно, красноречиво говорит мизерный пакет помощи в €270 млн. Брюссель выделил его Еревану в 2025-м с расчетом на два года. Это при том, что Молдавии в то же время дали почти €2 млрд — а Украине ЕС вовсе готов ежегодно выписывать «пустые чеки» на десятки миллиардов евро.
Примерно так же — со скепсисом — следует относиться к новым стратегическим партнерам Пашиняна. Макрон досиживает в президентском кресле последний год. Под Киром Стармером тоже шатается трон. Хорватия и Болгария — почти пророссийские по европейским меркам страны. Про Украину я вообще молчу. Дипломатия Зеленского — это 99% случаев пиар-акции, которые на поверку оказываются пустышками в красивой обертке.
Вот на этом этапе для Еревана возникают серьезные вопросы. Как с такими ненадежными «союзниками» проводить геополитический разворот? Каким образом Пашиняну, чья страна зависит от доброй воли сильных соседей, реализовывать масштабные проекты, вроде «альтернативного СНГ»? И вообще одобрит ли его новую политику армянское общество, которое по-прежнему имеет тесные связи с Россией? Думаю, ответы на эти вопросы и так понятны. Остается взять в руки попкорн и пожелать Пашиняну удачи.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.