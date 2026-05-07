И не станет ли Армения второй Украиной

С точки зрения ЕС все тоже неоднозначно. Брюсселю Армения нужна по двум причинам: чтобы репутационно отыграть фактическую потерю Грузии и попытаться щелкнуть Москву по носу. Но для превращения страны в полноценный аванпост в регионе потребуются гигантские денежные вливания, которых у Европы сейчас попросту нет. О том, что армянское направление для Евросоюза не приоритетно, красноречиво говорит мизерный пакет помощи в €270 млн. Брюссель выделил его Еревану в 2025-м с расчетом на два года. Это при том, что Молдавии в то же время дали почти €2 млрд — а Украине ЕС вовсе готов ежегодно выписывать «пустые чеки» на десятки миллиардов евро.