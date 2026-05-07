В подмосковном Одинцове к концу лета благоустроят лесопарк «Супонево»

Благоустройство лесопарковой зоны «Супонево» в Одинцове Московской области планируют завершить к концу августа, сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики. Работы ведутся в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
На территории площадью около 36 гектаров формируют разветвленную сеть маршрутов. В лесопарке появятся пешеходные дорожки, центральная прогулочная аллея, велодорожка, а также лыжная трасса для зимнего сезона. Для удобства посетителей предусмотрено обустройство парковки.
Кроме того, на территории разместят спортивную площадку и скейт-парк, а для детей создадут отдельную игровую зону. Также установят скамейки, урны и оформят входную группу. Для безопасности посетителей установят системы видеонаблюдения и сделают освещение.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.