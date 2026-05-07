В Краснодаре ко Дню Победы организуют экскурсию «Цветы у обелисков»

Бесплатная экскурсия «Цветы у обелисков» состоится в Краснодаре в преддверии Дня Победы, сообщили в городской администрации. Мероприятие пройдет в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Во время экскурсии участникам расскажут об истории города времен Великой Отечественной войны и оккупационном периоде 1942−1943 годов. Также экскурсанты узнают о героическом подвиге народа, увековеченном в памятниках и мемориалах.
Как отметили в городской администрации, экскурсия состоится 8 мая в 12:00. Продолжительность мероприятия — 1,5 часа. Записаться и получить дополнительную информацию можно в туристско-информационном центре по телефону 8 (861) 218−97−77.
Напомним, в историческом парке «Россия — моя история» в Краснодаре к 81-й годовщине Великой Победы также подготовили мероприятия для детей и взрослых. Тематические экскурсии, мастер-классы, выставки, интерактивный квест, кинопоказы пройдут 8, 9 и 10 мая.
