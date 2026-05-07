Температура воздуха в Москве в четверг была выше нормы на 12 градусов

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Показатели температуры воздуха в Москве оказались выше нормы на 12 градусов 7 мая, рассказал РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
Ранее сообщалось, что 7 мая максимальный показатель температуры воздуха в столице достиг отметки в +29 градусов ровно.
«Такая температура в +29 градусов для Москвы в начале мая является выше нормы на 12 градусов», — отметил синоптик.
Голубев напомнил, что, несмотря на высокие показатели четверга, с пятницы в столице ожидается похолодание, будет преобладать облачная погода, местами с небольшими осадками, а температура воздуха будет от +10 до +15 градусов, предварительно до 12 мая.