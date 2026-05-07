Ушаков: Россия специально не приглашала иностранных гостей на парад 9 мая

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Москва специально не приглашала на парад ко Дню Победы 9 мая иностранных гостей, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Мы специально на празднование не приглашали, как в прошлом году, иностранных гостей», — сказал Ушаков журналистам в четверг.
Он напомнил, что в 2025 году была большая группа иностранных гостей в связи с проведением юбилейных торжеств.
«В этом году мы специальных приглашений не рассылали», — отметил Ушаков, добавив, что некоторые иностранные деятели изъявили желание посетить Москву в дни празднования Победы в Великой Отечественной войне.