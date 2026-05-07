NIH: тестостерон снижает риск развития опухоли головного мозга у мужчин

В ходе лечения страдающих от опухоли головного мозга мужчин ученые обнаружили, что дополнительный прием тестостерона значительно увеличивает шансы на выздоровление и преодоление рака. Риск смерти страдающих этим типом онкологии пациентов, согласно исследованию, при вводе тестостерона снижается на 38%. Как отметили ученые, тестостерон и другие мужские гормоны играют ключевую роль в обеспечении иммунитета головного мозга. Снижение уровня гормона способствует росту уже имеющейся опухоли у пациентов.