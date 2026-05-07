У Путина нет запланированных на 10 мая мероприятий, заявил Ушаков

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Никаких мероприятий не запланировано в графике президента России Владимира Путина на воскресенье 10 мая, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин 9 мая проведет встречи с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, президентом Абхазии Бадрой Гунбой, президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым и руководством Республики Сербской.
«Десятого мая, по-моему, нет. По крайней мере не запланировано», — сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос о том, будут ли какие-либо мероприятия у президента в воскресенье.
Он отметил, что необходимость в продолжении переговоров будет ясна уже в ходе общения, но пока ничего не планируется.