Более 92 тысяч детей отдохнут в летних лагерях Волгоградской области

Летняя оздоровительная кампания в Волгоградской области охватит более 92 тыс. детей, задачи по ее проведению поставил на оперативном совещании губернатор региона Андрей Бочаров. Организация качественного досуга для детей отвечает задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
«В целом планируем летом текущего года охватить организованным оздоровительным отдыхом на территории Волгоградской области более 92 тысяч детей и подростков. В летний период дети, подростки, молодежь Волгоградской области смогут отдохнуть, набраться сил, укрепить свое здоровье, в том числе в ходе организованного отдыха, принять участие в трудовых сменах, муниципальных и региональных проектах, запланированных к проведению на территории Волгоградской области в этот период», — рассказал Бочаров.
На совещании было отмечено, что 2026 год Указом Президента РФ объявлен Годом единства народов, и эта тема найдет отражение в большинстве мероприятий при организации отдыха и оздоровления детей.
К приему ребят в регионе готовятся 652 оздоровительные организации, в том числе 29 загородных оздоровительных учреждений, а также пришкольные и спортивно-оздоровительные лагеря и санаторно-курортные учреждения. Губернатор региона поручил до 25 мая завершить межведомственную подготовительную работу по организации летнего отдыха детей и подростков.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.