В столичном районе Хамовники благоустроят четыре набережные

Четыре набережные благоустроят в районе Хамовники в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Работа по созданию комфортной городской среды проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Продолжаем реализацию комплексной программы благоустройства, в этом году приведем в порядок четыре набережные в районе Хамовники — Пречистенскую, Фрунзенскую, Новодевичью и Ростовскую. Эти набережные являются точками притяжения для жителей и гостей столицы благодаря множеству известных локаций, в том числе олимпийскому комплексу “Лужники” и Парку Горького. Поэтому основная задача — обеспечить удобное передвижение водителей и пешеходов», — добавил Бирюков.
В ходе работ заменят покрытия проезжей части и тротуаров и установят 14 современных остановок городского транспорта. Наземные переходы оборудуют 55 опорами контрастного освещения, благодаря чему пешеходные переходы станут заметнее для водителей в темное время суток. Кроме того, разобьют свыше 50 тыс. кв. м газонов.
Общая протяженность обновленных набережных составит более 5 км, что позволит создать единый комфортный маршрут для автомобилистов и пешеходов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.