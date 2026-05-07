В поселке Арти Свердловской области открыли отделение Движения первых

Первичное отделение Движения первых открыли 30 апреля в Артинской детской школе искусств Свердловской области в ходе реализации национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации Артинского муниципального округа.
На церемонии собрались педагоги, учащиеся и родители. Участникам мероприятия рассказали о проектах Движения первых в сфере культуры и искусства. Кроме того, в ходе церемонии состоялось посвящение в наставники, которыми стали директор школы Оксана Неволина и преподаватель Елизавета Панова. Затем наставники посвятили учащихся в активисты движения.
Открытие первичного отделения Движения первых в детской школе искусств создает дополнительные возможности для самореализации детей в творческой сфере. Вовлечение учащихся в проекты движения сформирует у них активную гражданскую позицию, лидерские качества и навыки командной работы.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.