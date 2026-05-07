Более 30 тыс. жителей Волгоградской области обратились в центры онкопомощи

Обследования в центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) с начала этого года прошли более 30,5 тыс. жителей Волгоградской области, сообщили в региональном комитете здравоохранения. Диагностика по выявлению онкозаболеваний проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
В ЦАОПы на расширенное обследование направляют из поликлиник и стационаров в случае подозрения на злокачественное образование. Там специалисты проводят консультирование, обследование, верификацию диагноза. При выявлении онкозаболевания пациент получает дальнейшее специализированное лечение.
В регионе работают 14 современных ЦАОПов, расположенных во всех районах Волгограда, а также в Волжском, Камышине, Урюпинске, Михайловке, Калаче-на-Дону, Палласовке. Все диагностические площадки оснащены необходимым современным оборудованием.
Большинство посещений за первый квартал 2026 года зафиксировано в центрах волгоградских поликлиник № 2, 15 и 28. В районах области больше всего пациентов приняли медцентры Урюпинска, Камышина и Михайловки.
Всего с 2019 года, когда началась масштабная модернизация онкослужбы региона, различную помощь в ней получили более 566,4 тыс. пациентов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.