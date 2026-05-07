В школе села Объячево по просьбе родителей учеников починили двери

В 2023 году в селе Объячево Республики Коми появилась новая современная школа: с просторными классами, оборудованием и всеми условиями для учёбы.
Со временем родители заметили, что в нескольких кабинетах двери разболтались и стали плохо закрываться. Ждать планового ремонта не стали — отправили сообщение через QR-код обратной связи. Тогда специалисты выехали на место и быстро всё починили.
Школу открыли по нацпроекту «Образование», а сейчас за её состоянием следят по национальному проекту «Молодежь и дети».
На всех объектах, построенных или обновлённых по нацпроектам, размещены таблички с QR-кодом. Если заметили недочёт — отсканируйте код и расскажите о проблеме. Вопрос обязательно рассмотрят!