В школе села Объячево по просьбе родителей учеников починили двери

О проблеме они сообщили с помощью QR-кода.

Источник: Национальные проекты России

В 2023 году в селе Объячево Республики Коми появилась новая современная школа: с просторными классами, оборудованием и всеми условиями для учёбы.

Со временем родители заметили, что в нескольких кабинетах двери разболтались и стали плохо закрываться. Ждать планового ремонта не стали — отправили сообщение через QR-код обратной связи. Тогда специалисты выехали на место и быстро всё починили.

Школу открыли по нацпроекту «Образование», а сейчас за её состоянием следят по национальному проекту «Молодежь и дети».

На всех объектах, построенных или обновлённых по нацпроектам, размещены таблички с QR-кодом. Если заметили недочёт — отсканируйте код и расскажите о проблеме. Вопрос обязательно рассмотрят!