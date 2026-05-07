Парад в Новороссийске 9 мая начнется в 10:00

Парад начнется в 10:00. Прямая трансляция будет организована на официальной странице главы Новороссийска во «ВКонтакте», а также в эфире телеканала «Кубань 24». Контрольно-пропускные пункты для зрителей начнут работу с 08:00.
В связи с подготовкой и проведением парада в городе введут временные ограничения движения транспорта. С 17:00 8 мая до 14:00 9 мая будут перекрыты отдельные участки улиц Советов, Чайковского, Леднева, Свободы и Рубина. Дополнительные ограничения с 05:00 до 14:00 9 мая затронут Анапское шоссе, улицы Московскую, Магистральную, Кутузовскую и Сипягина.
Городские власти попросили жителей не оставлять автомобили в зоне перекрытий с вечера 8 мая. В администрации предупредили, что транспорт, оставленный на ограниченных участках, будет эвакуирован в рамках мер антитеррористической безопасности.
По словам господина Кравченко, для обеспечения порядка и безопасности во время празднования будут задействованы сотрудники правоохранительных органов, представители казачества, военные подразделения и городские службы.