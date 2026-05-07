Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК возбудил дело после взрыва страйкбольной гранаты в ростовской школе

Следком начал проверку после детонации страйкбольной гранаты в школе Миллерово. Пострадавшая 17-летняя школьница уже получила необходимую медицинскую помощь.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Ростовской области следователи устанавливают обстоятельства происшествия в одной из школ города Миллерово. Специалисты проводят проверку для установления всех обстоятельств детонации предмета, похожего на страйкбольную гранату, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

Пострадавшей 17-летней школьнице уже оказали необходимую медицинскую помощь. Ранее об инциденте рассказали в областном управлении МВД.

Следователи провели осмотр на месте происшествия и опросили свидетелей. В ходе расследования предстоит установить, как взрывное устройство попало в школу, кто его принес и при каких обстоятельствах произошел взрыв. Также выяснят все причины и условия, которые привели к этому.

СК