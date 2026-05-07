СК возбудил дело после взрыва страйкбольной гранаты в ростовской школе

В Ростовской области следователи устанавливают обстоятельства происшествия в одной из школ города Миллерово. Специалисты проводят проверку для установления всех обстоятельств детонации предмета, похожего на страйкбольную гранату, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.
Пострадавшей 17-летней школьнице уже оказали необходимую медицинскую помощь. Ранее об инциденте рассказали в областном управлении МВД.
Следователи провели осмотр на месте происшествия и опросили свидетелей. В ходе расследования предстоит установить, как взрывное устройство попало в школу, кто его принес и при каких обстоятельствах произошел взрыв. Также выяснят все причины и условия, которые привели к этому.