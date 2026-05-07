В парадах Победы в российских регионах примут участие курсанты центра "Воин"

Он также отметил, что инструкторы центра «Воин» — это, прежде всего, старшие товарищи и наставники для своих курсантов, те, кто служит Родине по зову сердца. «Инструктор передает ребятам главное: свои ценности, жизненный опыт, понимание чести и долга. Мы обязаны донести до воспитанников правду о подвиге поколения победителей. Очень важно, чтобы инструкторы обладали именно практическим опытом. Поэтому те, кто прошел СВО, вызывают у ребят настоящее доверие. Они знают, что говорят, и умеют вести за собой. Именно такие наставники показывают: служение Родине — это высокая честь», — рассказал Андраник Гаспарян.