В парадах Победы в российских регионах примут участие курсанты центра "Воин"

Порядка трехсот курсантов центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин», созданного по поручению президента России, примут участие в парадах Победы в Бурятии, Якутии, Хабаровском крае, Мурманской, Кемеровской, Сахалинской областях.
Как рассказали в пресс-службе организации, в Якутии парадный расчет из 62 курсантов пройдет по Площади Победы. В Мурманской области 60 курсантов примут участие в параде в составе Мурманского гарнизона, а еще 25 ребят — в торжественном мероприятии у мемориала Защитникам Советского Заполярья. Парадный расчет курсантов филиала на Сахалине насчитывает 52 человека. Кроме того, ребята будут участвовать также в акциях «Бессмертный полк» и «Вальс Победы». В Хабаровском крае состоится парад войск Восточного военного округа, где филиал представлен парадным расчетом из 100 человек. В Кемерове в составе парадных расчетов пройдут маршем 48 курсантов Центра.
Также праздничные акции и митинги с участием центра «Воин» пройдут и накануне Дня Победы. Так, 8 мая на Камчатке состоится торжественный митинг с прохождением парадного расчета. 40 курсантов во главе со знаменной группой продемонстрируют строевую выучку и дисциплину. Финалом празднования станет музыкальный онлайн-флешмоб. Со сверстниками из Светлодарска (ДНР) камчатские курсанты вместе споют «Синий платочек».
Фото: Фото центра «Воин».
В Кузбассе «Воин» реализует медиапроект «Голоса Победы: живые истории Великой Отечественной войны». Ребята записывают аудиорассказы на основе писем с фронта и воспоминаний ветеранов. Подготовлено уже десять аудиоспектаклей. Также 8 мая будет опубликован документальный фильм «За их спиной» — о семьях курсантов, инструкторах и подготовке к параду.
В Волгоградской области одним из самых трогательных событий станет парад Победы под окнами ветерана Великой Отечественной войны Александра Васильевича Медкова — частого гостя центра «Воин» и наставника молодежи. В этом году ветеран отмечает 100-летие. Кроме того, курсанты участвуют в акции «Георгиевская ленточка»: раздают символ Победы горожанам и гостям региона, рассказывают, как правильно его носить.
«9 Мая — священный день каждого жителя нашей страны. Подвиг советского народа — это та скрепа, которая объединяет народы России. Важную роль в сохранении памяти о Великой Победе играет Центр “Воин”. Наши филиалы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях делают, пожалуй, самую важную работу — возвращают молодежи историческую память, которую годами пытался стереть неофашистский и русофобский режим на Украине», — рассказал председатель правления центра «Воин», депутат Госдумы России, Герой ЛНР Виктор Водолацкий.
По его словам, ребята из новых российских регионов узнают правду о Великой Отечественной войне, подвиге своих предков, о том, что нацизм уже однажды был разбит именно нашей армией. Без этой памяти нет будущего.
Герой России, участник президентской программы «Время героев», командир Центра «Воин» Андраник Гаспарян отметил, что инструкторы Центра «Воин» не только дают молодежи навыки, но и воспитывают ребят, показывают своим примером, что значит долг, честь и защита Родины, рассказывают об огромном значении подвига предков, спасших мир от нацизма.
Он также отметил, что инструкторы центра «Воин» — это, прежде всего, старшие товарищи и наставники для своих курсантов, те, кто служит Родине по зову сердца. «Инструктор передает ребятам главное: свои ценности, жизненный опыт, понимание чести и долга. Мы обязаны донести до воспитанников правду о подвиге поколения победителей. Очень важно, чтобы инструкторы обладали именно практическим опытом. Поэтому те, кто прошел СВО, вызывают у ребят настоящее доверие. Они знают, что говорят, и умеют вести за собой. Именно такие наставники показывают: служение Родине — это высокая честь», — рассказал Андраник Гаспарян.
Директор Центра «Воин» Дмитрий Шевченко отметил, что в каждом регионе, где работают филиалы, курсанты находятся в центре патриотической жизни. Ребята не просто приходят на акции — они сами их организуют. Они пишут письма бойцам, благоустраивают мемориалы, проводят уроки мужества для сверстников и младших. По его словам, накануне праздника около 95 курсантов будут удостоены высшей ступени отличия «Курсант-гвардеец». Это те ребята, кто сдал самый важный экзамен: на мужество, патриотизм и готовность прийти на помощь.
Среди награжденных — ребята, которые совершили поступки, связанные со спасением жизни. Так, Полина Лукьянова из Камчатского края спасла жизнь человеку и удостоена медали «За проявленное мужество», а Альбина Музыченко оказала пострадавшему помощь до приезда «скорой», чем спасла ему жизнь. Арина Типаева из Хабаровского края оказала помощь пострадавшим в ДТП и получила благодарность от главного врача станции скорой помощи. Ахмед Жамаев, Дауд Кукаев, Ибрагим Такаев из Чечни в разное время останавливали кровотечения, фиксировали травмы и контролировали состояние пострадавших до приезда медиков, а Юлиана Кукшинова из Свердловской области на сборах остановила артериальное кровотечение и вызвала скорую помощь. В ДНР и ЛНР курсанты на добровольной основе помогают военнослужащим, ветеранам СВО и Великой Отечественной войны, а также детям военных.