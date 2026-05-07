Гороскоп на 8 мая: Рыбам стоит опереться на жизненный опыт

Гороскоп по знакам зодиака на 8 мая:
♈Овен: Сохраняйте спокойствие и хладнокровие — они понадобятся вам в течение всего дня. Новые начинания требуют осторожности, но надежда на успех все же есть. Развитие событий зависит не столько от вас, сколько от ваших помощников, так что выбирайте их тщательно и осмотрительно. Не торопитесь делать покупки: вы склонны к необдуманным расходам, превышающим ваши реальные возможности. День подходит Овнам для учебы, поскольку новая информация усваивается быстро и без труда. Жизненный потенциал снижен, берегитесь простуд.
♉Телец: День проходит совсем не так, как вы ожидали. События, на которые вы возлагали большие надежды, откладываются по независящим от вас причинам, но мириться с этим вы не хотите, и какое-то время героически боретесь с обстоятельствами. Ваш пример вдохновляющее действует на окружающих, которые, в свою очередь, устремляются вам на помощь. Неплохой день для знакомств. Благодаря острой интуиции вы составляете верное мнение даже о тех, кого видите впервые. У Тельцов возможно начало романтических отношений, непростых, но очень ярких и запоминающихся.
♊Близнецы: Близнецам предстоит решить ряд сложных проблем, причем делать это придется в одиночестве: никто не поможет, не посочувствует, не посоветует чего-нибудь толкового. К тому же неожиданно напоминают о себе люди, которым вы когда-то что-то пообещали, и слово приходится держать, хотя это нелегко. Возможны незапланированные поездки, которые будут связаны со столь же незапланированными расходами. Но вы не теряете оптимизма, и даже находите в себе силы поддерживать тех, кто в этом нуждается. Найдите время отдохнуть и восстановить запасы энергии — они понадобятся вам для новых побед.
♋Рак: Неудачный день, каким-то образом затесавшийся между неплохим и прекрасным. Больше всего неудобств Ракам причиняет не влияние негативных тенденций как таковое, а контраст с настроением дня минувшего. То, что вчера радовало, грело и вдохновляло, теперь кажется глупым, пустым и бессмысленным. Вы вновь возвращаетесь к принятым накануне решениям, но только для того, чтобы признать их ошибочными. Держитесь, завтра станет легче. Пока же проследите за тем, чтобы колебания настроения не отразились на самочувствии. Воздержитесь от употребления алкоголя, не переедайте, не потакайте своим вредным привычкам.
♌Лев: Неприятный день. Ваши недоброжелатели изобретательны и настроены очень решительно, а это значит, что вам придется отражать их атаки — многочисленные и разнообразные. К тому же Львам становится ясно, что люди, которых вы считали друзьями и единомышленниками, вовсе не разделяли ваших взглядов и использовали вас в своих интересах. Трудно принять верное решение, определиться с планами на будущее, однако вам кажется, что это необходимо сделать именно сейчас. Думайте что угодно, но не делайте ничего выдающегося — очень велика вероятность того, что о поступках, совершенных в этот день, вы позже пожалеете.
♍Дева: Наберитесь терпения: удача скоро повернется к вам лицом. А пока, дела у Дев идут или плохо, или (что более вероятно) очень плохо, и с этим почти ничего нельзя поделать. День не подходит для смелых начинаний, экспериментов любого рода, занятий спортом или физическим трудом, а также новых знакомств. Желателен спокойный отдых дома; можно погрузиться в чтение, посмотреть хороший фильм — обязательно с жизнеутверждающим финалом. Поднимают настроение общение с домашними животными и прогулки по живописным паркам.
♎Весы: Можно сказать, что Весам повезло: на вас влияние негативных тенденций, приносящих массу неудобств представителям других знаков, не распространяется. Вы проводите день именно так, как хочется, не беспокоясь понапрасну и получая желаемое без особых усилий. Высок жизненный потенциал, вам не занимать бодрости и энергии. В отношениях с окружающими могут возникнуть трудности — в основном потому, что ждете от других той же жизнерадостности, которая свойственна вам. Будьте чуть снисходительнее.
♏Скорпион: Скорпионам будет нелегко. Вы очень стараетесь оправдать ожидания окружающих, чего бы это ни стоило, надеясь таким образом завоевать симпатии и укрепить существующие отношения. Но от вас требуют все большего и большего, и это вскоре начинает раздражать не на шутку. Оказавшись заложником негативных эмоций, вы невольно провоцируете конфликты. Не желательно браться за новые дела, строить серьезные планы, требующие привлечения других людей. А вот текущие вопросы вы благополучно решаете, и именно этим можно ограничиться.
♐Стрелец: Берегите себя: велика вероятность проблем со здоровьем, не исключены и серьезные недомогания. Ваше настроение во многом зависит от того, с кем вы общаетесь; встречи с пессимистами, недоброжелателями и прочими вредными особами категорически противопоказаны. Зато для Стрельцов очень желательно посещение театра или концертного зала; отдайте предпочтение классике — она не разочарует. А вот шопинг едва ли станет приятным времяпровождением: никак не удается найти то, что бы действительно пришлось вам по вкусу, и есть риск от расстройства купить нечто заведомо неподходящее.
♑Козерог: Необходимо приложить массу сил, чтобы добиться хоть чего-нибудь, а вам совершенно не хочется напрягаться. Поэтому вы бездельничаете, прекрасно, впрочем, осознавая, что это будет иметь неприятные последствия. Попробуйте проявить хоть немного целеустремленности — этого будет достаточно, чтобы снизить влияние негативных тенденций. Окружающие ждут от Козерогов моральной поддержки, пытаются подзарядиться вашим оптимизмом, и очень огорчаются, когда понимают, что вы сами не можете похвастаться большим запасом жизненной энергии. Очень трудно избежать упреков и обид.
♒Водолей: Приходится отказываться от своих планов, и это вас очень огорчает. Кроме того, этот день приносит неприятные известия, и вы потратите немало времени, обдумывая их, а также размышляя о том, что можно предпринять, чтобы изменить ситуацию. Между тем, для начала Водолеям следовало бы проверить информацию — она не так точна и достоверна, как вам кажется. Возможны конфликты с представителями старшего поколения, возмущенными тем, что вы не хотите следовать их советам и руководствоваться их жизненным опытом. Старайтесь избегать слишком резких высказываний — о них позже придется пожалеть.
♓Рыбы: Рыбы очень уязвимы — врагу не обязательно быть особенно сильным или коварным, чтобы нанести вам болезненный удар. Кроме того, вы слишком охотно верите людям, которые говорят то, что вы хотите слышать; в результате не манипулирует вами только самый ленивый и бесхитростный. Принимая решения, старайтесь ориентироваться не только на свои желания, но и на жизненный опыт — так у вас появится хоть какой-то шанс избежать роковой ошибки. Старайтесь не совершать ничего непоправимого; лучше вовсе бездействовать, чем действовать на свой страх и риск.
Источник: astro-ru.ru.