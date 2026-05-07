В Озерском районе при пожаре погиб 71-летний хозяин дома

В ночь на 7 мая 2026 года в посёлке Новостроево Озерского района Калининградской области произошёл пожар в частном доме. В огне погиб 71-летний мужчина — хозяин жилья.
Черняховский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Калининградской области организовал процессуальную проверку. При осмотре места происшествия видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.
Для установления точной причины смерти и очага возгорания назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за неосторожности при курении.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки примут процессуальное решение.