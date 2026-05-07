Поисковики СК подняли под Волгоградом останки 4 бойцов

Сотрудники волгоградского следкома — участники ведомственного поискового отряда «Солдатское поле» провели ежегодную Вахту памяти. Раскопки проводились в Городищенском районе, где в годы Сталинградской битвы шли кровопролитные бои. Участие в них принимали учащиеся кадетского корпуса СКР имени Слипченко. Поисковики обнаружили останки четверых бойцов. Подробности в материале «АиФ-Волгоград».
Места ожесточённых сражений.
Раскопки в местах, где шли бои в годы Сталинградской битвы, поисковики из СУ СК по Волгоградской области проводят с 2021 года — тогда по инициативе руководителя ведомства Василия Семёнова был создан отряд. Прежде, чем приступить к работам, его участники изучают карты тех лет, определяют, где проходили самые кровопролитные битвы.
Место для нынешних раскопок было выбрано не случайно: в районе села Дмитриевка Карповского сельского поселения Городищенского района в конце 1942-го — начале 1943 года кипели ожесточённые сражения.
Дмитриевка стала ключевой точкой в истории разгрома фашистов под Сталинградом. Здесь 19 ноября 1942 года началось легендарное контрнаступление советских войск, которому отчаянно сопротивлялся противник, пытаясь пробиться от Карповки, Мариновки и Дмитриевки к армии Манштейна.
Земля, политая кровью.
Каждый клочок этой земли полит кровью красноармейцев. Именно сюда и направились в последние дни апреля 2026-го поисковики под руководством Сергея Дорошева, главы четвертого отдела по расследованию особо важных дел, занимающегося преступлениями прошлых лет, в том числе, совершённых фашистами в годы Сталинградской битвы.
В раскопках принимали участие учащиеся волгоградского кадетского корпуса СКР имени Федора Слипченко — они не впервые выезжают в экспедиции вместе с сотрудниками следственного ведомства.
«В ходе работ установлено местонахождение и подняты останки четверых бойцов», — подтвердил Сергей Дорошев.
Обнаруженные останки красноармейцев будут захоронены с воинскими почестями, уточняют в пресс-службе волгоградского следкома. Имена их установить не удалось.