В Беларуси перепись населения снова пройдет и через интернет

Респонденты во время переписи населения в Беларуси в 2029 году смогут представить свои данные через интернет, и это будет закреплено законодательно, сообщает БелТА.
По словам председателя Национального статистического комитета Инны Медведевой, планируется создание статистического регистра населения, который будет представлять собой централизованную, современную, защищенную, интегрированную информационную систему, содержащую актуальные данные о каждом жителе страны.
Во время переписи 2019 года посредством интернета переписались 22% населения Беларуси, предполагается, что в 2029 году тех, кто выберет этот формат, будет значительно больше.
Белстат гарантирует соблюдение сохранности и конфиденциальности получаемых данных и обеспечение безопасности переписи населения, в том числе кибербезопасности.
