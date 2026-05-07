В Воронеже мотоциклист погиб, врезавшись в такси

В Воронеже мотоциклист погиб в результате столкновения с такси. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства трагедии, сообщает пресс-служба ведомства.
Авария случилась 7 мая около 12:40 на улице Космонавтов. По предварительной информации, 27-летний водитель автомобиля Haval во время разворота не уступил дорогу мотоциклу Honda, который двигался по встречке.
Столкновение оказалось фатальным: 39-летний водитель мотоцикла получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте происшествия.
Сейчас полицейские проводят проверку — специалисты детально изучают все обстоятельства и устанавливают причины случившегося.