Росприроднадзор нашел нарушения при строительстве завода под Воронежем

В Воронежской области строят завод без проекта и разрешений.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора провели проверку в Аннинском районе после появления в соцсетях информации о строительстве завода по производству лимонной кислоты. Выяснилось, что компания не уведомила федеральные органы о начале строительства объекта 1 категории, что влечет административную ответственность. Кроме того, обнаружили и другие нарушения.

— Строительство осуществляется без проектной документации, прошедшей государственную экологическую экспертизу. По итогам проверки компании выдано предписание об устранении выявленных нарушений, — сообщили в Центрально-Черноземном управлении Росприроднадзора.