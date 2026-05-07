Росприроднадзор нашел нарушения при строительстве завода под Воронежем

Сотрудники Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора провели проверку в Аннинском районе после появления в соцсетях информации о строительстве завода по производству лимонной кислоты. Выяснилось, что компания не уведомила федеральные органы о начале строительства объекта 1 категории, что влечет административную ответственность. Кроме того, обнаружили и другие нарушения.
— Строительство осуществляется без проектной документации, прошедшей государственную экологическую экспертизу. По итогам проверки компании выдано предписание об устранении выявленных нарушений, — сообщили в Центрально-Черноземном управлении Росприроднадзора.