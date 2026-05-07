В ФСБ описали механизмы, которые используют вербовщики

Три основных механизма манипуляции: финансы, идея и шантаж.

Сотрудники органов безопасности отмечают растущую тенденцию в методах вербовки, которые используют преступники для привлечения новых участников. По словам официального представителя УФСБ России по Свердловской области Елены Докучаевой, злоумышленники активно применяют три ключевых подхода: обещания лёгкого и крупного заработка, внушение идеи собственной уникальности и важности, а также шантаж.

Докучаева в беседе с ТАСС объяснила, что преступники используют концепцию, которую она назвала «ФИШ». Этот термин объединяет три основных механизма манипуляции: финансы, идея и шантаж. В рамках этой концепции жертве внушают, что только она способна изменить ход истории, создавая иллюзию её исключительности и важности. Злоумышленники также обещают лёгкий и крупный заработок, что привлекает внимание потенциальных жертв.

Особое внимание уделяется методам шантажа. Преступники запугивают своих жертв, используя личные фотографии и поддельные изображения, созданные с помощью нейросетей. Они также могут манипулировать геолокацией, чтобы создать иллюзию, что жертва уже вовлечена в преступную деятельность. Это делает жертв более уязвимыми и способствует их дальнейшему вовлечению в преступные схемы.

