Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава СК потребовал доклад о расследовании взрыва гранаты в школе Миллерово

Председатель Следственного комитета России потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после детонации гранаты в школе Миллерово. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

Источник: Коммерсантъ

Председатель Следственного комитета России потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после детонации гранаты в школе Миллерово. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в одном из общеобразовательных учреждений в результате детонации, предположительно, страйкбольной гранаты травмы получила 17-летняя учащаяся. Уголовное дело расследуется по признакам ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Ростовской области Аслану Хуаде представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.