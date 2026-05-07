Первая очередь промпарка в белгородском Старом Осколе может стоить до 1 млрд

Белгородское АО «Корпорация развития» разместило тендер на выполнение проектных и изыскательных работ по организации первой очереди индустриального (промышленного) парка «Старооскольский» на территории, примыкающей к действующей промзоне станции Котел. Создать проект требуется до 1 декабря 2026 года. Начальная цена контракта составляет 21 млн руб. Информация появилась в ЕИС «Закупки».
В сопроводительных документах указано, что строительство объекта запланировано в период 2027—2028 годов. Финансировать его на 70% будут из денег федеральной субсидии и на 30% — из внебюджетных средств. В графе «предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта» отмечено, что сумма будет уточняться в процессе проектирования и прохождения госэкспертизы, однако также указана цифра в 1 млрд руб.
По техническому заданию подрядчику необходимо запроектировать подводящие и внутриплощадочные инженерные сети, проезды, здание двухэтажного административно-бытового корпуса для размещения не менее 20 человек, а также склад площадью до 1,2 тыс. кв. м и не менее двух постов охраны. Требуется также предусмотреть планировку территории для формирования не менее 15 земельных участков площадью от 2,5 тыс. кв. м.
Заявки на участие в аукционе будут принимать до 14 мая. Итоги подведут 22 мая.
О том, что поблизости от станции Котел на территории площадью 34,4 га планируют сформировать промышленный парк типа «Гринфилд», «Ъ-Черноземье» писал в середине февраля. Подход «Гринфилд» подразумевает создание нового объекта на незастроенной территории, не использовавшейся ранее в промышленных целях, где нет ограничений, связанных с существующими зданиями и инфраструктурой. Предполагается, что резиденты промпарка будут производить строительные материалы, металлоизделия, лакокрасочную продукцию, комплектующие и оборудование для горнодобывающей отрасли. Существует возможность включения территории будущего промпарка в свободную экономическую зону (СЭЗ).
