Орловский депутат лишился мандата за присвоение себе звания «Почетный гражданин»

Мценский районный суд Орловской области изменил формулировку отставки председателя Корсаковского районного Совета народных депутатов и депутата Парамоновского сельсовета Валерия Савина на «в связи с утратой доверия». Ранее он «по собственному желанию» досрочно сложил полномочия. Перед этим Новосильский межрайонный прокурор обратился в суд, требуя урегулировать конфликт интересов, вызванный тем, что депутат проголосовал за присвоение себе звания «Почетный гражданин Корсаковского района». Об этом сообщили в пресс-службе Мценского районного суда.