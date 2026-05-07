Орловский депутат лишился мандата за присвоение себе звания «Почетный гражданин»

Мценский районный суд Орловской области изменил формулировку отставки председателя Корсаковского районного Совета народных депутатов и депутата Парамоновского сельсовета Валерия Савина на «в связи с утратой доверия». Ранее он «по собственному желанию» досрочно сложил полномочия. Перед этим Новосильский межрайонный прокурор обратился в суд, требуя урегулировать конфликт интересов, вызванный тем, что депутат проголосовал за присвоение себе звания «Почетный гражданин Корсаковского района». Об этом сообщили в пресс-службе Мценского районного суда.
Комиссия при администрации Корсаковского района, в заседании которой участвовал сам Валерий Савин, единогласно рекомендовала представить его к званию. Затем Совет народных депутатов, включая самого чиновника, утвердил это решение. Таким образом, получение звания «Почетный гражданин Корсаковского района» давало господину Савину право на ежемесячную выплату в размере 10 тыс. руб. и иные льготы.
После досрочной отставки чиновника прокурор уточнил заявленные требования, потребовав указать утрату доверия в качестве основания прекращения его полномочий.
Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.
В декабре «Ъ-Черноземье» сообщал, что чиновница Должанского района Орловской области была уволена в связи с утратой доверия из-за непредоставления сведений о доходах и имуществе своего супруга за два года.