Топливо в Воронежской области стало самым дорогим среди регионов Черноземья

В Воронежской области за неделю с 27 апреля по 4 мая подорожали все виды автомобильного топлива. Оно стало самым дорогим среди регионов Черноземья. Об этом пишет РБК Черноземье со ссылкой на данные Росстата.
Заметнее всего выросла цена на бензин марки АИ-98. Рост составил 33 копейки. Теперь за литр топлива автомобилистам придётся отдать 93,26 рубля.
АИ-92 подорожал на пять копеек и составил 63,88 рубля за литр. Стоимость АИ-95 достигла 69,63 рубля за литр, прибавив в цене четыре копейки.
Подешевевшее неделей ранее дизельное топливо подорожало на 21 копейку. Теперь литр обходится автомобилистам в 73,34 рубля.